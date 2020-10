Diego Armando Maradona si racconta per i suoi 60 anni:« Vorrei segnare ancora all’Inghilterra, ma con la mano destra!» (Di martedì 27 ottobre 2020) Fra pochi giorni Diego Armando Maradona compie 60 anni. Il Pibe De Oro è nato il 30 ottobre 1960 nella città argentina Lanùs. In occasione del suo importante compleanno, l’ex calciatore ha rilasciato una lunga intervista a France Football. Durante la lunga chiacchierata Maradona ha ricordato l’episodio della ‘mano di Dio’ nel 1986 contro l’Inghilterra. Poi ha parlato anche del periodo in cui è stato vicino a lasciare il Napoli per il Marsiglia. Infine, ha anche dichiarato i nomi dei suoi calciatori preferiti al momento. Dunque un’intervista a tutto tondo, dove il fenomeno del calcio ha lasciato spazio all’uomo Diego Armando Maradona. Leggi anche ... Leggi su urbanpost (Di martedì 27 ottobre 2020) Fra pochi giornicompie 60. Il Pibe De Oro è nato il 30 ottobre 1960 nella città argentina Lanùs. In occasione del suo importante compleanno, l’ex calciatore ha rilasciato una lunga intervista a France Football. Durante la lunga chiacchierataha ricordato l’episodio della ‘di Dio’ nel 1986 contro l’Inghilterra. Poi ha parlato anche del periodo in cui è stato vicino a lasciare il Napoli per il Marsiglia. Infine, ha anche dichiarato i nomi deicalciatori preferiti al momento. Dunque un’intervista a tutto tondo, dove il fenomeno del calcio ha lasciato spazio all’uomo. Leggi anche ...

