Coronavirus | Ricciardi | “Il protocollo va riscritto | il calcio dovrebbe fermarsi in alcune zone”

Leggi su sportface

(Di martedì 27 ottobre 2020) Walter, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, è intervenuto ai microfoni di Tiki Taka per analizzare l’attuale situazione delitaliano, colpito dalla pandemia da Covid-19. “In Italia ilè più di un semplice sport, ma la salute deve sempre avere la precedenza. Attualmente il Paese ha bisogno che le fabbriche continuino a produrre – ha spiegato, che poi ha proseguito – Al momento escludo un lockdown “calcistico” anche se l’indice di contagiosità è spaventoso, specialmente inzone. L’ideale sarebbero delle chiusure mirate; sarebbero sufficienti 2-3 settimane per migliorare la situazione. Ilè stato scritto a maggio in merito alla ...