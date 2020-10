Coronavirus: proteste e disordini in strada, ristoratori Milano si dissociano (Di martedì 27 ottobre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 27 ottobre 2020) su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus proteste Coronavirus ultime notizie, oggi in Cdm il decreto Ristori. Scontri a Milano e Torino contro il nuovo Dpcm Fanpage.it Dpcm: prefetto di Potenza, "Massima attenzione su proteste"

(ANSA) - POTENZA, 27 OTT - "Il malcontento" per le restrizioni disposte con l'ultimo Dpcm sull'emergenza coronavirus "serpeggia anche in Basilicata, ma è un disagio che viene manifestato in forme ...

La Polonia in piazza contro il divieto di abortire

E in entrambi i casi il governo ha dovuto fare marcia indietro per le proteste organizzate dalla donne polacche ... e le restrizioni per contenere la seconda ondata di contagi da covid-19. A Varsavia, ...

