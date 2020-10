Carige | Ccb prende tempo La decisione sull’acquisto slitta alla metà del 2021

(Di martedì 27 ottobre 2020) La holding trentina non eserciterà il diritto d’acquisto entro dicembre. Atteso l’esito dell’esame di Bce sulla solidità patrimoniale del gruppo

16) Bce: un anno della presidente Lagarde sotto il segno di misure straordinarie (Il Sole 24 Ore, pag. 25) Carige: Ccb prende tempo. La decisione sull'acquisto slitta alla meta' del 2021 (Il Secolo ...Le ragioni per cui non lo farà sono due, una tecnica e l’altra politica. Dal punto di vista tecnico, per procedere all’acquisizione di Carige Ccb ha bisogno dell’esito del Comprehensive assessment di ...