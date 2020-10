Brevetto europeo per i Samsung Galaxy S21 con display Blade

Leggi su optimagazine

(Di martedì 27 ottobre 2020) Si aggiungono sempre più informazioni relative alla prossima linea top di gammaS21. La cosa non stupisce affatto visto che la serie dovrebbe giungere ad inizio 2021, prima del previsto e ossia a fine gennaio. Dopo le ultime indiscrezioni della giornata di ieri provenienti da informatori (per quanto autorevoli), apprendiamo della registrazione di unrelativo proprio agli schermi dei prossimi smartphone, denominati. La notizia di una nuova tecnologia relativa ai pannelli degli smartphone era giù giunta la settimana scorsa da fonti coreane con la registrazione di un primopresso le autorità asiatiche. Ora la stessa soluzione arriva anche presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà ...