Ambiente | Scoccimarro | approvazione Lr 107 20 pone basi per FVG Energia

Leggi su udine20

(Di martedì 27 ottobre 2020) Norma approvata all’unanimità dal Consiglio regionale Trieste, 27 ott – “Con l’di questa norma, grazie al lavoro congiunto di maggioranza e opposizione, è stato raggiunto un risultato storico per il territorio, che segna il punto di partenza di un progetto ambizioso, la società elettrica regionale ‘FVG’, garante di tre pilastri della nostra società:, salute e lavoro. La legge dà, infatti, risposta a tutte le necessità del territorio, dalle garanzie ambientali a quelle lavorative, passando per le misure compensative per le Comunità di montagna e i Comuni interessati dalle derivazioni, prevedendo tra le altre soluzioni anche la società a maggioranza regionale”. Questo il commento dell’assessore regionale ...