"8 ore in ambulanza col paziente a bordo": l'infermiera stremata si addormenta sul volante (Di martedì 27 ottobre 2020) Otto, infinite, ore in attesa di entrare al pronto soccorso dell’ospedale di Villa Sofia a Palermo con il paziente a bordo dell’ambulanza. È accaduto domenica, ma da giorni si hanno notizie di ambulanze in attesa di trasferire i sospetti Covid positivi nelle aree di emergenza degli ospedali siciliani. Solo che questa volta la foto dell’infermiera del 118 che si addormenta stremata sul volante dell’ambulanza in attesa davanti all’ospedale è diventata una delle immagine simbolo di questa emergenza.“Sto pensando a ciò che ho vissuto oggi assieme alla mia équipe, vestiti per otto ore di fila con un sospetto in ambulanza poi essere positivo, otto ore interminabili e ancora non ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 ottobre 2020) Otto, infinite, ore in attesa di entrare al pronto soccorso dell’ospedale di Villa Sofia a Palermo con ildell’. È accaduto domenica, ma da giorni si hanno notizie di ambulanze in attesa di trasferire i sospetti Covid positivi nelle aree di emergenza degli ospedali siciliani. Solo che questa volta la foto dell’del 118 che sisuldell’in attesa davanti all’ospedale è diventata una delle immagine simbolo di questa emergenza.“Sto pensando a ciò che ho vissuto oggi assieme alla mia équipe, vestiti per otto ore di fila con un sospetto inpoi essere positivo, otto ore interminabili e ancora non ...

Rocca di Papa, dipendente comunale per ore in ambulanza all'Ospedale dei Castelli. Cimino: "E' disumano"

"8 ore in ambulanza col paziente a bordo": l'infermiera stremata si addormenta sul volante

Primo pronto soccorso "only Covid" a Cagliari

(Adnkronos) Abbandonati su una panchina, chiusi dentro le tute protettive, costretti a volte ad aspettare anche 12 ore in coda davanti agli ospedali ... papa è sempre in ambulanza)”. Arrivati a Nola ...

