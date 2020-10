"Vuole suicidarsi, correte a casa sua": il drammatico appello del tronista di Uomini e Donne (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un vero messaggio di sos. Senza mezzi termini. “Vi prego aiutatemi…Se c'è qualcuno che mi segue e conosce o è amico di questa persona ci vada a casa…Vi supplico…”: sui social Nicola Mazzitelli, protagonista del Trono Over di Uomini e Donne - il programma di Maria De Filippi su Canale 5 - , ha lasciato tutti senza fiato dopo aver parlato della sua vita assai complicata. Oggi un nuovo racconto su Instagram. Il cavaliere ha raccontato di aver ricevuto un messaggio da una sua follower che voleva farla finita. Così, subito, si è attivato per aiutarla. “Ho sentito i carabinieri e bisogna contattare tutti i suoi follower…Magari tra loro c'è qualche parente o amico…Aiutatemi così facciamo in fretta…”, ha detto sui social. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un vero messaggio di sos. Senza mezzi termini. “Vi prego aiutatemi…Se c'è qualcuno che mi segue e conosce o è amico di questa persona ci vada a…Vi supplico…”: sui social Nicola Mazzitelli, protagonista del Trono Over di- il programma di Maria De Filippi su Canale 5 - , ha lasciato tutti senza fiato dopo aver parlato della sua vita assai complicata. Oggi un nuovo racconto su Instagram. Il cavaliere ha raccontato di aver ricevuto un messaggio da una sua follower che voleva farla finita. Così, subito, si è attivato per aiutarla. “Ho sentito i carabinieri e bisogna contattare tutti i suoi follower…Magari tra loro c'è qualche parente o amico…Aiutatemi così facciamo in fretta…”, ha detto sui social. ...

Ultime Notizie dalla rete : Vuole suicidarsi Trieste e il suo porto, D'Agostino: “Abbandonare la Via della Seta... TRIESTEALLNEWS Uomini e Donne, drammatico appello del tronista Nicola Mazzitelli: "Vuole suicidarsi, andate a casa sua"

Un vero messaggio di sos. Senza mezzi termini. “Vi prego aiutatemi…Se c’è qualcuno che mi segue e conosce o è amico di questa persona ci vada a casa…Vi supplico…”: sui social Nicola Mazzitelli, ...

L’eutanasia per i bambini fa discutere, in Olanda è legge

Il ministro della salute Hugo De Jonge ha annunciato, tramite una missiva al Parlamento, di aver trovato un accordo per l’estensione del diritto all’eutanasia ai bambini affetti da patologie terminali ...

