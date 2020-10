Vetrine rotte e danni, i video dei vandali a Torino scatenano polemiche (Di martedì 27 ottobre 2020) Le Vetrine distrutte dai manifestanti durante le proteste di Torino fanno infuriare la rete. Decine di video hanno infatti invaso i social media con le immagini di persone incappucciate che durante le manifestazioni e gli scontri con la polizia sfondano Vetrine dei negozi e vandalizzano proprietà private. Immagini che hanno scatenato la rabbia di migliaia di italiani, che chiedono cosa c’entri la violenza e il vandalismo con le proteste per le restrizioni decise dal governo Conte. LEGGI ANCHE > Torino, Milano e Trieste: continuano le proteste violente contro le restrizione Vetrine distrutte e polemiche Le immagini delle Vetrine distrutte dai manifestanti a Torino hanno lasciato il ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 27 ottobre 2020) Ledistrutte dai manifestanti durante le proteste difanno infuriare la rete. Decine dihanno infatti invaso i social media con le immagini di persone incappucciate che durante le manifestazioni e gli scontri con la polizia sfondanodei negozi ezzano proprietà private. Immagini che hanno scatenato la rabbia di migliaia di italiani, che chiedono cosa c’entri la violenza e ilsmo con le proteste per le restrizioni decise dal governo Conte. LEGGI ANCHE >, Milano e Trieste: continuano le proteste violente contro le restrizionedistrutte eLe immagini delledistrutte dai manifestanti ahanno lasciato il ...

