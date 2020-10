Ufficiale | Hellas Verona | Faraoni ha prolungato fino al 2024

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Ilhailo contratto di Marcoal. Questo il comunicato del club:FC è lieto di comunicare il prolungamento di contratto sino al 30 giugnodi Marco Davide, 29enne laterale destro che sta militando per la terza stagione di fila in maglia gialloblu. Dal suo arrivo nel Club, nel gennaio 2019, Marco Davide è stato impiegato con grande costanza, contribuendo in modo significativo sia al ritorno in Serie A che al grande campionato scorso, durante il quale ha segnato 5 reti e servito 3 assist-gol. Colpuò sin qui fregiarsi di 8 reti in 63 presenze. Cinque le partite disputate nel corrente campionato. Al ...