Tragico incidente a Genova: un'auto pirata travolge 4 giovani ragazze (Di lunedì 26 ottobre 2020) Succede a Genova: un'auto pirata ha travolto quattro ragazze giovanissime. Una di loro è incinta e, a quanto sembra, in gravi condizioni. Una bruttissima notizia quella che arriva dalla nottata di sabato a Genova. Un giovane ubriaco ha provocato una catena di eventi veramente terribile: dopo aver perso il controllo del mezzo ha investito e … L'articolo Tragico incidente a Genova: un'auto pirata travolge 4 giovani ragazze è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

