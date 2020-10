Speranza, L’ultimo a morire è l’album d’esordio (Di martedì 27 ottobre 2020) Nella classifica Fimi degli album più venduti in Italia di questa settimana, al terzo posto, troviamo l’album d’esordio di Speranza, dal titolo L’ultimo a morire, pubblicato su etichetta Sugar/Universal. Speranza è un rapper italo-francese, nato nel 1986 da padre italiano e madre francese, cresciuto a Behren-lès-Forbach e tornato a vivere in Italia, a Caserta, dall’età di 22 anni. I suoi testi, per questo motivo, sono un mix di napoletano, italiano e francese ma non solo. Speranza ha iniziato a rappare all’età di 12 anni. Una volta tornato a vivere in Italia, però, il rapper ha abbandonato la musica fino al 2016. Nel 2017, Speranza è tornato al rap e ha ottenuto visibilità soprattutto grazie ai singoli Sparalo!, la ... Leggi su soundsblog (Di martedì 27 ottobre 2020) Nella classifica Fimi degli album più venduti in Italia di questa settimana, al terzo posto, troviamo l’album d’esordio di, dal titolo L’ultimo a, pubblicato su etichetta Sugar/Universal.è un rapper italo-francese, nato nel 1986 da padre italiano e madre francese, cresciuto a Behren-lès-Forbach e tornato a vivere in Italia, a Caserta, dall’età di 22 anni. I suoi testi, per questo motivo, sono un mix di napoletano, italiano e francese ma non solo.ha iniziato a rappare all’età di 12 anni. Una volta tornato a vivere in Italia, però, il rapper ha abbandonato la musica fino al 2016. Nel 2017,è tornato al rap e ha ottenuto visibilità soprattutto grazie ai singoli Sparalo!, la ...

