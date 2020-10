Sci alpino, Mikaela Shiffrin: “Non voglio terminare la mia carriera per una tragedia familiare” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Torna. Non torna. Ma quando torna? Ecco la risposta probabilmente definitiva, arrivata da un’intervista concessa su Instagram. Mikaela Shiffrin non ha nessuna intenzione di abbandonare prematuramente il Circo Bianco, nonostante la (doppia) tragedia che l’ha colpita lo scorso anno, perché la morte tragica di papà Jeff si è aggiunta alla perdita dell’amatissima nonna, tre mesi prima. Shiffrin non vuole lamentarsi per quanto accaduto, sa che altre persone stanno attualmente molto peggio di lei, sotto diversi punti di vista: “Tuttavia, spesso trovo difficile alzarmi la mattina. A volte vorrei restare a letto “. Questo è esattamente ciò che il bi-campione olimpico non può permettersi, al momento. Perché a causa di un infortunio alla schiena ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 ottobre 2020) Torna. Non torna. Ma quando torna? Ecco la risposta probabilmente definitiva, arrivata da un’intervista concessa su Instagram.non ha nessuna intenzione di abbandonare prematuramente il Circo Bianco, nonostante la (doppia)che l’ha colpita lo scorso anno, perché la morte tragica di papà Jeff si è aggiunta alla perdita dell’amatissima nonna, tre mesi prima.non vuole lamentarsi per quanto accaduto, sa che altre persone stanno attualmente molto peggio di lei, sotto diversi punti di vista: “Tuttavia, spesso trovo difficile alzarmi la mattina. A volte vorrei restare a letto “. Questo è esattamente ciò che il bi-campione olimpico non può permettersi, al momento. Perché a causa di un infortunio alla schiena ...

