Pugilato, anche Irma Testa positiva al Covid-19: “Ma voglio i Giochi!” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un altro caso di positività nello sport italiano. Lontana dal ring e dai contatti che in tempo di pandemia la sua specialità non può più permettersi, Irma Testa è un’altra campionessa azzurra colpita dal virus. La pugile che per prima ha portato l’Italia sul palcoscenico olimpico – il battesimo a 18 anni a Rio – annuncia all’agenzia Ansa la positività al Covid e di avere però fisso nella Testa il pensiero della preparazione ai Giochi. “Ho sempre rispettato le regole, eppure l’ho preso: sono positiva, questo virus è insidioso, nessuno è immune. Per fortuna sto bene, ho solo perso gusto e olfatto – racconta la campionessa di Torre Annunziata -. Ma non si deve mollare e occorre continuare ad ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un altro caso di positività nello sport italiano. Lontana dal ring e dai contatti che in tempo di pandemia la sua specialità non può più permettersi,è un’altra campionessa azzurra colpita dal virus. La pugile che per prima ha portato l’Italia sul palcoscenico olimpico – il battesimo a 18 anni a Rio – annuncia all’agenzia Ansa la positività ale di avere però fisso nellail pensiero della preparazione ai Giochi. “Ho sempre rispettato le regole, eppure l’ho preso: sono, questo virus è insidioso, nessuno è immune. Per fortuna sto bene, ho solo perso gusto e olfatto – racconta la campionessa di Torre Annunziata -. Ma non si deve mollare e occorre continuare ad ...

