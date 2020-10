Nuovo dpcm, nuove polemiche. Mattarella: nemico è virus. Rinviati troppi screening (Di lunedì 26 ottobre 2020) "Il nemico di tutti è il virus, non dimentichiamolo" sono le parole pacificanti di Sergio Mattarella nel giorno dell'entrata in vigore del Nuovo dpcm che registra i malumori politici dell'opposizioni ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 26 ottobre 2020) "Ildi tutti è il, non dimentichiamolo" sono le parole pacificanti di Sergionel giorno dell'entrata in vigore delche registra i malumori politici dell'opposizioni ...

GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - trash_italiano : In anteprima la bozza del nuovo #Dpcm: - MediasetTgcom24 : Conte ha firmato il nuovo Dpcm, in vigore da domani - danielaperri1 : RT @Kotiomkin: Chiudono di nuovo i teatri. L’unica recita è quella del Rosario. [@andreacarlini81] #26Ottobre #lockdown #Teatri #cultura… - marina93714637 : RT @repubblica: Nuovo Dpcm, Franceschini: 'Chi protesta per cinema e teatri non capisce la gravità della situazione' -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo dpcm Nuovo Dpcm, ristorazione, spettacolo, turismo e sport: ecco gli aiuti in arrivo Il Sole 24 ORE Il capo dell’unità di crisi Covid: “Non sappiamo quando arriverà il nuovo picco in VdA. Le simulazioni ci preoccupano”

Montagnani: “Per vedere se le misure del nuovo Dpcm funzionano serviranno 2-3 settimane”. Giunta al lavoro per limitare l’impatto su economia e società. Esclusa al momento l’adozione di un coprifuoco.

Coronavirus, Salvini: “Siamo a rischio caos. Cosa ha fatto il governo per assunzioni e terapie intensive?”

Sul Dpcm, e sarebbe stato strano il contrario ... a causa di quello che – secondo Salvini – è soltanto un lockdown mascherato: “Le nuove restrizioni sono una follia, un lockdown mascherato, e ...

