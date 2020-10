NASCAR Cup Series, la pioggia blocca tutto per la seconda volta. Si corre domani (Di martedì 27 ottobre 2020) La NASCAR rinuncia per la seconda volta la seconda prova del ‘Round of 8’ dei Playoffs 2020. Dopo un primo rinvio per pioggia, gli organizzatori sono costretti a rimandare a domani l’Autotrader EchoPark Automotive 500. Martedì 27 ottobre a partire dalle 17.00 i protagonisti della Cup Series scenderanno in pista per completare la corsa, interrotta dopo 52 passaggi. Lo slittamento odierno è stato condizionato, ancora una volta dalla pioggia. Ricordiamo infatti che, in caso di maltempo, non è possibile gareggiare negli ovali per ragioni di sicurezza. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA NASCAR Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) Larinuncia per lalaprova del ‘Round of 8’ dei Playoffs 2020. Dopo un primo rinvio per, gli organizzatori sono costretti a rimandare al’Autotrader EchoPark Automotive 500. Martedì 27 ottobre a partire dalle 17.00 i protagonisti della Cupscenderanno in pista per completare la corsa, interrotta dopo 52 passaggi. Lo slittamento odierno è stato condizionato, ancora unadalla. Ricordiamo infatti che, in caso di maltempo, non è possibile gareggiare negli ovali per ragioni di sicurezza. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAClicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” ...

La pioggia interrompe al 52esimo giro la NASCAR Cup series, che stava svolgendo la terz'ultima prova al Texas Motor Speedway. Si corre oggi ...

