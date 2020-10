Miley Cyrus duetta con la sorella Noah in I Got So High That I Saw Jesus, una ballata emozionante (testo e traduzione) (Di lunedì 26 ottobre 2020) Miley Cyrus duetta con la sorella Noah in un’emozionante ballata riuscita con pochi ingredienti: un pianoforte e due voci. Timbri, quelli delle due sorelle, che in certi segmenti arrivano a confondersi con la complicità di un legame biologico e di un talento indiscusso che le unisce. Il brano I Got So High That I Saw Jesus viene così riproposto in una versione più intimista rispetto all’originale contenuta nel disco The End Of Everything, pubblicato da Noah Cyrus nel maggio 2020. L’edizione contenuta nel disco è più vicina al folk con il prezioso apporto della chitarra acustica e del mellotron onirico. In questa nuova versione ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020)con lain un’riuscita con pochi ingredienti: un pianoforte e due voci. Timbri, quelli delle due sorelle, che in certi segmenti arrivano a confondersi con la complicità di un legame biologico e di un talento indiscusso che le unisce. Il brano I Got SoI Sawviene così riproposto in una versione più intimista rispetto all’originale contenuta nel disco The End Of Everything, pubblicato danel maggio 2020. L’edizione contenuta nel disco è più vicina al folk con il prezioso apporto della chitarra acustica e del mellotron onirico. In questa nuova versione ...

