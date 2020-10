Lucca Changes 2020 sarà interamente digitale (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nel rispetto del nuovo DPCM, gli eventi programmati per Lucca Changes 2020 saranno disponibili solo in streaming o sulla RAI. L'edizione Changes di Lucca Comics & Games 2020 vira completamente sul digitale. In osservanza del nuovo DPCM, il festival che si svolgerà dal 29 ottobre al 1 novembre mette in atto il piano d'azione progettato per offrire un programma culturale fruibile comodamente da casa. Gli eventi previsti sino a pochi giorni a Lucca saranno tutti godibili gratuitamente online. Confermati tutti gli eventi del programma digitale, disponibili attraverso le più note piattaforme di streaming e grazie a Rai. Il sito www.LuccaChanges.com, in costante aggiornamento, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nel rispetto del nuovo DPCM, gli eventi programmati persaranno disponibili solo in streaming o sulla RAI. L'edizionediComics & Gamesvira completamente sul. In osservanza del nuovo DPCM, il festival che si svolgerà dal 29 ottobre al 1 novembre mette in atto il piano d'azione progettato per offrire un programma culturale fruibile comodamente da casa. Gli eventi previsti sino a pochi giorni asaranno tutti godibili gratuitamente online. Confermati tutti gli eventi del programma, disponibili attraverso le più note piattaforme di streaming e grazie a Rai. Il sito www..com, in costante aggiornamento, ...

