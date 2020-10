Le richieste degli ambulanti Fiva Ascom «Suolo pubblico, rimborso o ricalcolo» (Di lunedì 26 ottobre 2020) I venditori ambulanti e su aree pubbliche Fiva Ascom Confcommercio Bergamo chiedono ai sindaci il rimborso del pagamento delle tasse di occupazione del Suolo pubblico e di aree pubbliche (Cosap e Tosap) e il ricalcolo della tassazione, alla luce dell’ultima proroga dell’esenzione del Governo. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 26 ottobre 2020) I venditorie su aree pubblicheConfcommercio Bergamo chiedono ai sindaci ildel pagamento delle tasse di occupazione dele di aree pubbliche (Cosap e Tosap) e ildella tassazione, alla luce dell’ultima proroga dell’esenzione del Governo.

Gioacchina6 : @cchiaraxdreams Quale verita? I fan non sono degli interruttori che si schiacciano a piacimento dei 'famosi'. Deme… - noisyoctopus103 : @GiovanniToti Al primo punto avete già la risposta di Conte.. il secondo punto mi sembra da assassini xk se siamo i… - GigioSweet17 : #uominiedonne OK che è registrata la puntata.. Però questi balli così vicini anche se con mascherine, sinceramente… - Gabry_Pro : @dariofrance Oltretutto sta dando degli incoscienti a coloro che più hanno fatto per la sicurezza, i maggiori sacri… - brichiel : @GiovanniToti Le richieste degli Italiani ai Liguri che l'hanno votata : ??abbiate la decenza di andare a piangere da un'altra parte . -

Ultime Notizie dalla rete : richieste degli Le richieste degli ambulanti Fiva Ascom «Suolo pubblico, rimborso o ricalcolo» L'Eco di Bergamo IL PARERE - Palmeri: "Scudetto? Il Napoli prenderà sempre più coraggio, rigore negato a Lozano? Colpa degli arbitri in sala Var"

Da Sarri a Gattuso. “Mi sta piacendo molto il lavoro di Rino, apprezzo pure il suo pragmatismo, dimostrato nella richiesta alla dirigenza di portare Bakayoko in azzurro nonostante qualche screzio tra ...

Didattica a distanza, Anief firma il contratto per le regole degli insegnanti

A quest'ultimo è, infatti, affidato il compito di rielaborare e aggiornare il piano della didattica digitale compatibilmente con l'orario di lavoro degli insegnanti ... anche se diverse nostre ...

Da Sarri a Gattuso. “Mi sta piacendo molto il lavoro di Rino, apprezzo pure il suo pragmatismo, dimostrato nella richiesta alla dirigenza di portare Bakayoko in azzurro nonostante qualche screzio tra ...A quest'ultimo è, infatti, affidato il compito di rielaborare e aggiornare il piano della didattica digitale compatibilmente con l'orario di lavoro degli insegnanti ... anche se diverse nostre ...