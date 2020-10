L’appello di Franceschini ai big della cultura: “Date un contributo per la coesione sociale. Non è il tempo delle divisioni” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Questa mattina ho scritto una lettera alle televisioni – quella pubblica, ma anche quelle private – per chiedere di dare più spazio alla cultura, di comprare spettacoli, trasmetterli, pagare i diritti, per aiutare la cultura non in modo simbolico, ma materiale”. Così il ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Dario Franceschini, in un video pubblicato su Facebook. “Stiamo lavorando da qualche mese – aggiunge – sulla piattaforma della cultura italiana che potrà offrire in streaming la possibilità di vedere uno spettacolo in modo da avere entrate e far girare la cultura italiana nel mondo senza pensare in nessun modo di sostituire il rapporto diretto con il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Questa mattina ho scritto una lettera alle televisioni – quella pubblica, ma anche quelle private – per chiedere di dare più spazio alla, di comprare spettacoli, trasmetterli, pagare i diritti, per aiutare lanon in modo simbolico, ma materiale”. Così il ministro dei Beni eAttivitàli e del Turismo, Dario, in un video pubblicato su Facebook. “Stiamo lavorando da qualche mese – aggiunge – sulla piattaformaitaliana che potrà offrire in streaming la possibilità di vedere uno spettacolo in modo da avere entrate e far girare laitaliana nel mondo senza pensare in nessun modo di sostituire il rapporto diretto con il ...

