Lanci di fumogeni contro la polizia: tensione a Milano

Protesta contro il Dpcm di Conte a Milano. I manifestanti attaccano la polizia con il lancio di fumogeni. 

Ultime Notizie dalla rete : Lanci fumogeni Proteste a Napoli contro le misure di De Luca: il corteo, poi lancio di fumogeni e scontri con le forze… Il Fatto Quotidiano Protesta contro misure anti Covid, lancio di molotov in strada

Protesta contro misure anti Covid, lancio di molotov in strada Circa 200 manifestanti hanno sfilato in corteo lungo corso Buenos Aires al grido di "Libertà". Lanciati fumogeni, petardi e una bomba ...

Dpcm, esplode la protesta: molotov e petardi a Napoli, Milano e Torino

Dissenso a Torino con dimostrazioni in serata in piazza Castello dove ha sede il palazzo della Giunta Regionale e dove ci sono state tensioni con il lancio di fumogeni, bottiglie e petardi e ...

