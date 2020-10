La Juve frena in casa | 1-1 contro il Verona Pirlo | “Dobbiamo migliorare”

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Nel posticipo della 5a giornata di Serie A, lantus non va oltre l'1-1il, il secondo consecutivo dopo quello di Crotone. Nel primo tempo l'Hellas tiene bene il campo e imbriglia i bianconeri, che colpiscono la traversa con Cuadrado (41'). Nella ripresa Favilli gela lo Stadium (60') e si fa male.inserisce Kulusevski, che dà la scossa: splendido il gol dell'1-1 al 77', un minuto dopo la traversa di Dybala. "Non dovrebbe essere così, un primo tempo troppo attendista, le occasioni migliori le nostre, dopo il gol una buona reazione ma non dobbiamo prendere lo scambio per reagire. Kulusevski veniva da sei partite consecutive, era l'unico cambio, è entrato benissimo. Dybala non ci aspettavamo stesse in campo novanta minuti, per Bonucci e Chiellini, vediamo, con calma." Così ...