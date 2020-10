GTA 5 su PS5 e Xbox Series X? Una mod mostra come potrebbe apparire il gioco rimasterizzato su next-gen

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Un fan di Grand Theft Auto è andato ben oltre con una nuova mod dando a GTA V un aspetto davvero sorprendente e decisamente-gen.Sono passati più di sette anni da quando Rockstar ha lanciato GTA V e ha portato i giocatori a Los Santos per una storia epica su tre criminali, ognuno con i propri problemi in città. Anche se ilha ormai quasi otto anni, i fan di Grand Theft Auto continuano a esplorare Los Santos tramite GTA Online. Tuttavia, molti sono impazienti e vogliono che Rockstar si muova ad annunciare GTA 6.Mentre questi fan diventano sempre più impazienti di settimana in settimana, ci sono alcuni giocatori che hanno deciso dire quanto sarebbe impressionante GTA V se Rockstar decidesse di lanciare una versione rimasterizzata per sistemi-gen.Leggi altro...