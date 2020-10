Fiorentina, Castrovilli: doppietta per Ribery e... Mancini (Di lunedì 26 ottobre 2020) FIRENZE - Due gol, la prima doppietta in carriera in Serie A, e un assist. Sotto gli occhi del Ct Roberto Mancini , Gaetano Castrovilli ha seppellito quello che fino alla passata stagione era il suo ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 ottobre 2020) FIRENZE - Due gol, la primain carriera in Serie A, e un assist. Sotto gli occhi del Ct Roberto, Gaetanoha seppellito quello che fino alla passata stagione era il suo ...

SkySport : FIORENTINA-UDINESE 3-2 Risultato finale ? ? #Castrovilli (11’) ? #Milenkovic (22’) ? #Okaka (43’) ? #Castrovilli (5… - sportli26181512 : #Fiorentina, Castrovilli: doppietta per Ribery e... Mancini: Prima volta in Serie A per lui, che adesso punta al ri… - UgoBaroni : RT @SkySport: ??? Finta e destro all'incrocio ?? Che gol di Castrovilli?? ? Il numero 10 della Fiorentina trascina i suoi al Franchi contro l… - dimitri_conti : #Castrovilli ora è pure goleador. I riflettori, la #Fiorentina e un rinnovo che 's'ha da fare' ?? - sportli26181512 : Fiorentina, ecco chi ha salvato Iachini: 'Lo show di Castrovilli salva Iachini'. Titola così il...… -