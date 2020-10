Dpcm, per Conte due notti insonni e poi la scelta: “Sacrifici adesso per un Natale più sereno” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Non sono state scelte semplici quelle compiute dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che nella conferenza stampa di ieri ha annunciato le misure anti-contagio presenti nel nuovo Dpcm. Chiusura di bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie alle 18, sospensione delle attività per cinema, teatri, palestre e piscine fino al 24 novembre sono alcune delle nuove restrizioni introdotte con la speranza di riuscire a frenare l’impennata dei contagi da Covid-19 in Italia, ma sono al tempo stesso misure che rischiano di distruggere per sempre tante attività. Conte non ha preso queste decisioni a cuor leggero: secondo quanto riporta oggi il Corriere della Sera il premier ha dormito quattro ore negli ultimi due giorni, ed è stato a lungo indeciso. Ha chiesto agli scienziati misure alternative, ma confrontando i dati e ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Non sono state scelte semplici quelle compiute dal presidente del Consiglio Giuseppe, che nella conferenza stampa di ieri ha annunciato le misure anti-contagio presenti nel nuovo. Chiusura di bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie alle 18, sospensione delle attività per cinema, teatri, palestre e piscine fino al 24 novembre sono alcune delle nuove restrizioni introdotte con la speranza di riuscire a frenare l’impennata dei contagi da Covid-19 in Italia, ma sono al tempo stesso misure che rischiano di distruggere per sempre tante attività.non ha preso queste decisioni a cuor leggero: secondo quanto riporta oggi il Corriere della Sera il premier ha dormito quattro ore negli ultimi due giorni, ed è stato a lungo indeciso. Ha chiesto agli scienziati misure alternative, ma confrontando i dati e ...

