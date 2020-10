Domani dibattito su Piano Nazionale Erp (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma – “La casa e’ una sofferenza acutissima in Italia. Soltanto a Roma riguarda decine di migliaia di famiglie. È problema strutturale che la pandemia ha aggravato. Le risposte emergenziali, pur necessarie, sono inadeguate.” “Ma anche su tale fronte dobbiamo registrare, per quanto riguarda il Campidoglio, l’assenza di passi avanti. E’ necessario e urgente un Piano Nazionale di Edilizia Residenziale Pubblica, di un intervento sistemico che colmi il drammatico deficit di offerta abitativa a canone sociale.” “Nell’ambito del Piano Nazionale per il Rilancio e la Resilienza, in corso di elaborazione da parte del Governo e del Parlamento, vanno allocate le risorse per un intervento pluriennale.” “È il punto che affronteremo martedi’ ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma – “La casa e’ una sofferenza acutissima in Italia. Soltanto a Roma riguarda decine di migliaia di famiglie. È problema strutturale che la pandemia ha aggravato. Le risposte emergenziali, pur necessarie, sono inadeguate.” “Ma anche su tale fronte dobbiamo registrare, per quanto riguarda il Campidoglio, l’assenza di passi avanti. E’ necessario e urgente undi Edilizia Residenziale Pubblica, di un intervento sistemico che colmi il drammatico deficit di offerta abitativa a canone sociale.” “Nell’ambito delper il Rilancio e la Resilienza, in corso di elaborazione da parte del Governo e del Parlamento, vanno allocate le risorse per un intervento pluriennale.” “È il punto che affronteremo martedi’ ...

alexbarbera : La prima cosa saltata è la didattica in presenza per gli studenti delle superiori, molti dei quali non sanno che ac… - Capezzone : Domani mattina sarò ospite di @AsimmetrieOrg per il #goofy9. Modererò con piacere un dibattito, pur avendo poche volte “moderato” alcunché ?? - ChiaraChigras : RT @alexbarbera: La prima cosa saltata è la didattica in presenza per gli studenti delle superiori, molti dei quali non sanno che accadrà d… - katia_mariotti : Domani porterò le riflessioni di @BancaIfis e il nostro #NPLMartketWatch al Global NPL di SmithNovak. L’ottica glob… - beppecottafavi : RT @domanigiornale: Con la seconda ondata del Covid 19 esperti e scienziati tornano protagonisti del dibattito pubblico (e dei talk show).… -

Ultime Notizie dalla rete : Domani dibattito Domani dibattito su Piano Nazionale Erp - RomaDailyNews RomaDailyNews Domani dibattito su Piano Nazionale Erp

Roma – “La casa e’ una sofferenza acutissima in Italia. Soltanto a Roma riguarda decine di migliaia di famiglie. È problema strutturale che la pandemia ha aggravato. Le risposte emergenziali, pur ...

Stop al campionato, la Virtus apre il dibattito

Dopo il nuovo Dpcm che impone partite a porte chiuse. Giovedì il vertice con le altre società in un’assemblea straordinaria della Lega ...

Roma – “La casa e’ una sofferenza acutissima in Italia. Soltanto a Roma riguarda decine di migliaia di famiglie. È problema strutturale che la pandemia ha aggravato. Le risposte emergenziali, pur ...Dopo il nuovo Dpcm che impone partite a porte chiuse. Giovedì il vertice con le altre società in un’assemblea straordinaria della Lega ...