“Di lei non parlo più”, Barbara d’Urso furiosa con la Marchesa Daniela Del Secco (VIDEO) (Di lunedì 26 ottobre 2020) La nostra Barbara d’Urso ha pensato bene di mettere un po’ di pepe alla nuova puntata di Live Non è la d’Urso a mezzanotte inoltrata. La conduttrice si è scagliata contro la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, dopo avere scoperto un “impiccio” che di certo non le è piaciuto. “Di lei non parlo più”, Barbara... L'articolo “Di lei non parlo più”, Barbara d’Urso furiosa con la Marchesa Daniela Del Secco (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 26 ottobre 2020) La nostrad’Urso ha pensato bene di mettere un po’ di pepe alla nuova puntata di Live Non è la d’Urso a mezzanotte inoltrata. La conduttrice si è scagliata contro laDelD’Aragona, dopo avere scoperto un “impiccio” che di certo non le è piaciuto. “Di lei nonpiù”,... L'articolo “Di lei nonpiù”,d’Ursocon laDel) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

mauroberruto : Stia zitto @luigidimaio, per carità! Lei che oggi chiede di 'non soffiare sul fuoco', Lei figlio dei vaffadays, Lei… - AlbertoBagnai : Povera Ambra! Lei ricorda quando il PCI riempiva le piazze e otteneva… un calo di 10 punti della quota salari! È di… - borghi_claudio : @CozzaGianpiero Si è così. Il pil dello Stato sono 1800 miliardi. Fai finta che siano 1800 euro, un buon stipendio.… - viinsomer : RT @tudifrudi: Per la rubrica 'Traumi Infantili Animati': questa puntata di Heidi in cui lei a Francoforte la notte si sveglia e va a piang… - Rosario5615 : RT @NinoInzerillo: Una ragazza splendida, una lunga treccia bionda che cade morbida sulle sue spalle delicate, la sua nuca mi era familiare… -