Covid:Mattarella,sostenere ricerca,vincerà su pandemia (Di lunedì 26 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 26 OTT - "Questo appuntamento ci conferma quanto importante sia la consapevolezza che nessuno di noi è estraneo al dovere di sostenere e di incoraggiare la ricerca per poterne poi ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 26 OTT - "Questo appuntamento ci conferma quanto importante sia la consapevolezza che nessuno di noi è estraneo al dovere die di incoraggiare laper poterne poi ...

Agenzia_Ansa : Il portavoce di Mattarella positivo al #Covid. 'Nessun contatto con il presidente' #ANSA - Avvenire_Nei : Premiato da Mattarella, Alessandro Bellantoni racconta: ho una figlia disabile, la mia vita è una battaglia. - Agenzia_Ansa : #Covid: Mattarella, sostenere la #ricerca, vincerà sulla pandemia #ANSA - zazoomblog : Covid Mattarella: «Troppe cure rinviate per il virus malattie come i tumori non sono in lockdown» - #Covid… - Gazzettino : Covid, Mattarella: «Troppe cure rinviate per il virus, malattie come i tumori non sono in lockdown» -