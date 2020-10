Covid-19: quattro positivi alla casa di riposo di Corneliano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Corneliano La presidente della struttura assistenziale Maria Assunta di Castellero di Corneliano Tiziana Grimaldi ha comunicato che all'interno della casa di riposo ci sono quattro positivi al Covid-... Leggi su gazzettadalba (Di lunedì 26 ottobre 2020)La presidente della struttura assistenziale Maria Assunta di Castellero diTiziana Grimaldi ha comunicato che all'interno delladici sonoal-...

Ultime Notizie dalla rete : Covid quattro Covid, quattro morti e altri 16 ricoverati negli ospedali. Nuovi positivi sono 463 Umbria 24 News Ariccia, ambulanze con pazienti positivi e sospetti COVID in attesa da ore al Pronto Soccorso del Noc

Quattro ambulanze sono bloccate al pronto soccorso del Nuovo Ospedale dei Castelli Romani di Ariccia da stamattina con pazienti Covid e sospetti a bordo. Sono provenienti dalle postazioni di Nettuno, ...

Coronavirus: il racconto del medico, 'a Fiumicino trovati 4 positivi con carica altissima'

Quattro con valori elevatissimi ... Così la nostra azione di screening, contrasto e interdizione del virus sarà molto forte. Covid è, in questo autunno, molto aggressivo, ma con le 'armi giuste' tra ...

