Con le chiusure anti-Covid un salto nel buio per 700mila lavoratori in nero (Di lunedì 26 ottobre 2020) Le misure restrittive imposte dal nuovo Dpcm avranno un impatto pesantissimo sul lavoro sommerso. Chi lavorava in nero nel settore della ristorazione – un esercito di cuochi, camerieri, lavapiatti, tuttofare – si ritrova ancora una volta senza entrate, fatta salva la promessa del governo di inserire in Gazzetta già domani un'ulteriore mensilità del reddito d'emergenza. Ma l'extrema ratio - pensata per chi non ha accesso ad altre misure di sostegno al reddito – rischia di essere un palliativo insufficiente di fronte a una situazione che difficilmente rientrerà sotto controllo nel giro di un mese.Più che di timide speranze, è una strada lastricata di disperazione e rabbia quella che separa questa fine d'ottobre dal periodo natalizio, tipicamente un po' più ...

Ultime Notizie dalla rete : Con chiusure Dpcm, Sileri: "Misure transitorie, addolcita curva saranno superate" Adnkronos Amoroso, Meta, Fedez, la protesta degli artisti contro il nuovo Dpcm e la risposta di Franceschini

Polemici Ermal Meta e Vasco Brondi, con il primo che rimane perplesso davanti alla chiusura, richiamando al numero di contagi che ci sono stati nel mondo dello spettacolo, in riferimento a quelli ...

Festività dei defunti a Palermo, nessuna chiusura cimiteri per interventi pulizia, Assofioristi “Soddisfatti”

16:51Festività dei defunti a Palermo, nessuna chiusura cimiteri per interventi pulizia ... 16:20Fondazione Giglio coordinatore italiano studio per aiutare i pazienti con sclerosi 16:20Per dimagrire ...

