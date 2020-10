Champions League 2020/2021: Makkelie dirigerà Juventus-Barcellona (Di lunedì 26 ottobre 2020) Juventus-Barcellona sarà di certo la sfida più interessante della due giorni di Champions League 2020/2021, per quanto concerne la seconda giornata dei gironi. Danny Makkelie sarà il direttore di gara dell’atteso match europeo, il quale dirà molto sulle reali ambizioni delle due compagini, entrambe dal rendimento altalenante in campionato. L’arbitro olandese incrocia per la seconda volta i bianconeri nel loro percorso europeo: il precedente riguarda Atletico Madrid-Juventus al Wanda Metropolitano, match terminato sul punteggio di 2-2. Makkelie ha inoltre diretto la finale dell’Europa League 2019/2020, sfortunata per l’Inter di Antonio Conte. Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020)sarà di certo la sfida più interessante della due giorni di, per quanto concerne la seconda giornata dei gironi. Dannysarà il direttore di gara dell’atteso match europeo, il quale dirà molto sulle reali ambizioni delle due compagini, entrambe dal rendimento altalenante in campionato. L’arbitro olandese incrocia per la seconda volta i bianconeri nel loro percorso europeo: il precedente riguarda Atletico Madrid-al Wanda Metropolitano, match terminato sul punteggio di 2-2.ha inoltre diretto la finale dell’Europa2019/, sfortunata per l’Inter di Antonio Conte.

Sarà l'arbitro olandese Danny Makkelie a dirigere mercoledì il match della seconda giornata di Champions League tra Juventus e Barcellona, allo Stadium. Sempre mercoledì, la Lazio, in trasferta in ...

