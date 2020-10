Bollo auto 2020: cosa cambia dal 1 gennaio e aumento pagamento (Di lunedì 26 ottobre 2020) Quali sono le novità riguardanti il Bollo auto per questo 2020? Dal primo gennaio, è possibile pagare il Bollo auto 2020 attraverso una procedura telematica, attraverso la piattaforma PagoPa. Ma attenzione: il pagamento elettronico potrebbe comportare un piccolo aumento dell’imposta a carico del contribuente. Vediamo come ed entro quanto pagare la tassa sulla proprietà delle nostre auto. Bollo auto 2020: il pagamento diventa elettronico Dal primo gennaio 2020, il Bollo auto si pagherà esclusivamente in modalità telematica: chiuso ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 26 ottobre 2020) Quali sono le novità riguardanti ilper questo? Dal primo, è possibile pagare ilattraverso una procedura telematica, attraverso la piattaforma PagoPa. Ma attenzione: ilelettronico potrebbe comportare un piccolodell’imposta a carico del contribuente. Vediamo come ed entro quanto pagare la tassa sulla proprietà delle nostre: ildiventa elettronico Dal primo, ilsi pagherà esclusivamente in modalità telematica: chiuso ...

maghinardo : @fatainsegnante @edigram @ricpuglisi Il bollo auto è una tassa locale e in diverse regioni è stato sospeso. Gli aff… - fatainsegnante : @maghinardo @edigram @ricpuglisi Aaaaah,ecco! Non hanno ancora annullato il bollo auto, però. Chissà come lo paghe… - suzukimaruti : @Lazyauditor1 manca il bollo auto e l'elenco è completo. - CarlaG13528731 : RT @utini19: Considerato il livello della informazione nel nostro paese alle prossime elezioni voterei senza remore colui che dovesse propo… - Franziskus_D : @Sofiajeanne @eu_pizzimenti Non esiste 'la patrimoniale'? Ce ne sono già TRE! Possibile che nessuno si accorga di i… -