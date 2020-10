Barcellona, Bartomeu: «Messi? Non forzo il suo addio» (Di lunedì 26 ottobre 2020) Bartomeu, presidente del Barcellona, parla di Messi e delle voci di un suo possibile addio in estate. Le sue dichiarazioni Si è svolta oggi la riunione della giunta direttiva del Barcellona. Bartomeu, presidente del club blaugrana, ha parlato delle voci di un possibile addio di Messi. «La priorità era che Messi fosse nel nuovo progetto e ho deciso di non affrontare una discussione dialettica. Sono stato accusato di aver forzato il suo addio per salvare i conti. Beh, no, non rafforzeremo un diretto rivale». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020), presidente del, parla die delle voci di un suo possibilein estate. Le sue dichiarazioni Si è svolta oggi la riunione della giunta direttiva del, presidente del club blaugrana, ha parlato delle voci di un possibiledi. «La priorità era chefosse nel nuovo progetto e ho deciso di non affrontare una discussione dialettica. Sono stato accusato di aver forzato il suoper salvare i conti. Beh, no, non rafforzeremo un diretto rivale». Leggi su Calcionews24.com

