Anticipazioni Un Posto al Sole | puntata 28 ottobre 2020 | la decisione di Clara

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Mercoledì 28– Ancora problemi tra Serena e Filippo: la storia d’amore tra Filippo e Serena sembrava finalmente volgere ad una svolta positiva, ma arriva una notizia improvvisa che potrebbe nuovamente minare la loro serenità. Nel frattempo, forte dei consigli avuti dalla sua amica Angela, informa il suo compagno di aver preso ladi tornare a vivere a casa sua. Bice nel frattempo per vendicarsi di suo marito, inizia a corteggiare Cotugno. Infine Niko sembra non capire la situazione nella quale si sta cacciando e prosegue nel trascurare il suo lavoro. RiassuntoUnaldi ieri Martedì 27– Le paure di: dopo la ...

POPCORNTVit : Un Posto al Sole, le anticipazioni del 26 ottobre: Alberto è furioso con Angela! - marcorussodell3 : I due si rimetteranno assieme? #anticipazioni #UnPostoAlSole #tvsoap - zazoomblog : Anticipazioni Un Posto al Sole puntata lunedì 26 ottobre 2020: Bice alla conquista di Michele - #Anticipazioni… - infoitcultura : Il paradiso delle signore e Un posto al sole: anticipazioni 23 ottobre 2020 - infoitcultura : “Un posto al sole”, le anticipazioni: la rabbia di Alberto -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Posto

Uomini e Donne 26-30 ottobre, tutte le anticipazioni per il programma di Canale 5 e i riassunti delle puntate dal 19 al 23 ottobre.DayDreamer anticipazioni, cambio d'orario per sabato 31 ottobre: a che ora va in onda Da quando è finita l'estate per la collocazione di DayDreamer, nel ...