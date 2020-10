A Time To Die, una cifra record per andare in streaming (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il nuovo dpcm, in vigore da oggi 26 ottobre, chiude le sale cinematografiche, di concerto e di spettacolo fino al 24 novembre. Quasi tutto il pianeta sta affrontando questa problematica (tranne la Cina, in cui il botteghino è tornato a fiorire dopo il dramma della scorsa primavera) e le grandi produzioni internazionali si trovano di fronte al dilemma se attendere o meno la riapertura. È il caso, per esempio, di No Time To Die, ultimo capitolo nella saga di James Bond. Il 25esimo film con protagonista l’agente segreto 007, infatti, doveva uscire nelle sale lo scorso aprile, poi è stato rimandato a novembre, ma a un certo punto la casa di produzione Mgm ha dovuto arrendersi all’evidenza e all’aggravarsi della pandemia, e ha deciso di spostare il debutto all’aprile 2021. Secondo quanto riportato da Variety i ... Leggi su wired (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il nuovo dpcm, in vigore da oggi 26 ottobre, chiude le sale cinematografiche, di concerto e di spettacolo fino al 24 novembre. Quasi tutto il pianeta sta affrontando questa problematica (tranne la Cina, in cui il botteghino è tornato a fiorire dopo il dramma della scorsa primavera) e le grandi produzioni internazionali si trovano di fronte al dilemma se attendere o meno la riapertura. È il caso, per esempio, di NoTo Die, ultimo capitolo nella saga di James Bond. Il 25esimo film con protagonista l’agente segreto 007, infatti, doveva uscire nelle sale lo scorso aprile, poi è stato rimandato a novembre, ma a un certo punto la casa di produzione Mgm ha dovuto arrendersi all’evidenza e all’aggravarsi della pandemia, e ha deciso di spostare il debutto all’aprile 2021. Secondo quanto riportato da Variety i ...

