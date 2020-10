Trump e la propaganda con le suore

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 25 ottobre 2020)torna all’attacco con una mossa elettorale inaspettata. Lui è sul palco. Alle sue spalle compaiono tre, una ha la bibbia in mano, mentre le altre due ai lati del presidente stringono il rosario. Tutte e tre indossano la mascherina MAGA (Make American Great Again). Le treappartengono alle “Children of Mary” di Newark (sempre in Ohio). No, non si tratta del remake di Sister Act e nemmeno di uno dei bizzarri e dissacranti video di Marilyn Manson: è la campagna elettorale die si tratta certamente di una mossa scaltra. Infatti, è subito un’ondata di tweet dall’hashtag #nunsforper) inonda la Rete. Questa mossa dipotrebbe riuscire a ...