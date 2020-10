Positivo al Covid il portavoce di Mattarella: "Il virus è infido" (Di domenica 25 ottobre 2020) Federico Garau "Giovedì e venerdì (giorni in cui ero potenzialmente infettivo) non ho avuto contatti diretti con il presidente", rassicura Grasso Continua ad aumentare il numero dei contagi al Quirinale, dopo che l'allarme era scattato nei giorni scorsi in seguito alla positività al tampone naso-faringeo di uno chef in servizio nelle cucine del Palazzo: questa volta è toccato direttamente al portavoce del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, vale a dire Giovanni Grasso. Il primo caso di positività al Covid, registrato almeno due settimane fa ma divenuto di pubblico dominio solo negli ultimi giorni, aveva riguardato un dipendente delle cucine del Quirinale, collocate nel seminterrato del Palazzo. A seguito della notizia, ovviamente si erano attivati tutti i ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 25 ottobre 2020) Federico Garau "Giovedì e venerdì (giorni in cui ero potenzialmente infettivo) non ho avuto contatti diretti con il presidente", rassicura Grasso Continua ad aumentare il numero dei contagi al Quirinale, dopo che l'allarme era scattato nei giorni scorsi in seguito alla positività al tampone naso-faringeo di uno chef in servizio nelle cucine del Palazzo: questa volta; toccato direttamente aldel Presidente della Repubblica Sergio, vale a dire Giovanni Grasso. Il primo caso di positività al, registrato almeno due settimane fa ma divenuto di pubblico dominio solo negli ultimi giorni, aveva riguardato un dipendente delle cucine del Quirinale, collocate nel seminterrato del Palazzo. A seguito della notizia, ovviamente si erano attivati tutti i ...

