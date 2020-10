Nuovo DPCM: la conferenza stampa di Conte in programma alle 13:30 (Di domenica 25 ottobre 2020) Il premier Giuseppe Conte terrà una conferenza stampa alle 13:30 a Palazzo Chigi per illustrare il Nuovo DPCM con le misure anti Coronavirus. conferenza stampa Conte: dove vedere la diretta e l’orario La conferenza è stata annunciata da un messaggio pubblicato sui canali social, dai profili istituzionali del Governo e del premier stesso, nel quale è stato ufficializzato l’orario della diretta. Sempre sui social verrà trasmessa la diretta della conferenza stampa, così come sul canale YouTube di Palazzo Chigi. La conferenza verrà trasmessa anche in diretta TV, su SkyTg24, La7, Canale 5 e Rai1. Vi invitiamo a ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020) Il premier Giuseppeterrà una13:30 a Palazzo Chigi per illustrare ilcon le misure anti Coronavirus.: dove vedere la diretta e l’orario Laè stata annunciata da un messaggio pubblicato sui canali social, dai profili istituzionali del Governo e del premier stesso, nel quale è stato ufficializzato l’orario della diretta. Sempre sui social verrà trasmessa la diretta della, così come sul canale YouTube di Palazzo Chigi. Laverrà trasmessa anche in diretta TV, su SkyTg24, La7, Canale 5 e Rai1. Vi invitiamo a ...

