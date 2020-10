Jovic: perché l’attaccante del Real Madrid rischia sei mesi di prigione (Di domenica 25 ottobre 2020) Si prospettano tempi duri per Luka Jovic, ma stavolta non c’entrano le prestazioni sul campo. Il centravanti del Real Madrid potrebbe essere condannato dalla giustizia serba a scontare sei mesi di detenzione in carcere. L’accusa nei suoi confronti è quella di non aver rispettato il lockdown a marzo. In quella circostanza, infatti, il giocatore lasciò la Spagna e volò in Serbia per fare una sorpresa alla fidanzata che in quel giorno avrebbe festeggiato il compleanno. Una fuga d’amore che adesso potrebbe avere pesanti ripercussioni sul bomber 22enne. Il processo nei suoi confronti è già cominciato, e la richiesta dell’accusa è stata alquanto pesante. Il pubblico ministero serbo, infatti, ha chiesto che Luka Jovic sia condannato a sei ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 25 ottobre 2020) Si prospettano tempi duri per Luka, ma stavolta non c’entrano le prestazioni sul campo. Il centravanti delpotrebbe essere condannato dalla giustizia serba a scontare seidi detenzione in carcere. L’accusa nei suoi confronti è quella di non aver rispettato il lockdown a marzo. In quella circostanza, infatti, il giocatore lasciò la Spagna e volò in Serbia per fare una sorpresa alla fidanzata che in quel giorno avrebbe festeggiato il compleanno. Una fuga d’amore che adesso potrebbe avere pesanti ripercussioni sul bomber 22enne. Il processo nei suoi confronti è già cominciato, e la richiesta dell’accusa è stata alquanto pesante. Il pubblico ministero serbo, infatti, ha chiesto che Lukasia condannato a sei ...

