GP Teruel gara Moto2 | Lowes distrugge tutti

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 25 ottobre 2020) Ladel GP dimostra una cosa che non abbiamo mai visto finora in. Samparte dalla pole position, è primo alla prima curva, e non si volta più indietro. L’inglese di casa Marc VDS rifila quasi otto secondi di distacco al secondo, e si aggiudica la leadership provvisoria del mondiale, quando mancano soli tre GP alla conclusione. L’Italia può sorridere a, almeno in parte. Fabio Di Giannantonio compie unamagistrale, prendendosi una seconda posizione importante anche se paga un distacco abissale da. Chiude il podio Enea Bastianini, che perde la testa del mondiale ma rimane a brevissimo distacco dalla vetta, appena 7 punti. Il riminese di casa Italtrans è ancora in gioco. Il ...