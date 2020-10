Formazioni ufficiali Cagliari-Crotone, Serie A 2020/2021 (Di domenica 25 ottobre 2020) Le Formazioni ufficiali di Cagliari-Crotone, gara valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I padroni di casa vogliono dare continuità al successo ottenuto sul campo del Torino ed iniziare a conquistare punti importanti in chiave salvezza. Gli uomini di Stroppa, invece, sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale e sperano di abbandonare l’ultimo posto della classifica il prima possibile. Alla Sardegna Arena di Cagliari il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 12:30. Le Formazioni ufficiali Cagliari: Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; ... Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) Ledi, gara valevole per la quinta giornata del campionato di. I padroni di casa vogliono dare continuità al successo ottenuto sul campo del Torino ed iniziare a conquistare punti importanti in chiave salvezza. Gli uomini di Stroppa, invece, sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale e sperano di abbandonare l’ultimo posto della classifica il prima possibile. Alla Sardegna Arena diil calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 12:30. Le: Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; ...

