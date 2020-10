E' ancora record di contagi in Francia, la Slovenia chiude i confini con l'Italia (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Belgio anticipa il coprifuoco alle 22 fino alle 6 del mattino dopo aver raggiunto i 15 mila nuovi casi in 24 ore. Raddoppiano i contagi in Svizzera. La Polonia diventa tutta zona rossa Leggi su tg.la7 (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Belgio anticipa il coprifuoco alle 22 fino alle 6 del mattino dopo aver raggiunto i 15 mila nuovi casi in 24 ore. Raddoppiano iin Svizzera. La Polonia diventa tutta zona rossa

zirudela : DACCI OGGI OL NOSTRO PANICO QUOTIDIANO 'Cresce ancora il numero dei positivi' 'Nuovo record di positivi' Quello che… - Parrella79 : @mariodice76 @VincenzoDeLuca @GiuseppeConteIT @luigidimaio Vuol dire che il suo medico è stato più bravo di altri d… - EEvienia : RT @isabbah: Ancora un record in #Francia. 45 422 casi in una sola giornata, al 16% il@tasso di positività. 138 i decessi. 11 713 ricoveri… - zazoomblog : Covid ancora record di positivi in Abruzzo +375 - #Covid #ancora #record #positivi - news_modena : Coronavirus. L’aggiornamento (24/10): ancora record di tamponi, 17.612. I nuovi positivi sono 1.180, di cui 619 asi… -

Ultime Notizie dalla rete : ancora record Coronavirus, ancora record di contagi. 631 in Puglia, 101 nella Bat BarlettaLive Coronavirus in Toscana, 70 ricoverati in un giorno Allerta per Rsa e centri migranti

Nuovo record di contagi e di tamponi. Tanti accessi impropri ai pronto soccorso. L’algoritmo di Careggi: terapie intensive al sicuro per 15 giorni. A Pistoia 53 anziani positivi su 54. Maxi focolaio n ...

Nuovo record di positivi, medico contagiato

In un giorno 101 casi, fra cui tre bambini di 2 anni. Infettata anche una ginecologa del Santo Stefano, ma l’attività in reparto prosegue ...

Nuovo record di contagi e di tamponi. Tanti accessi impropri ai pronto soccorso. L’algoritmo di Careggi: terapie intensive al sicuro per 15 giorni. A Pistoia 53 anziani positivi su 54. Maxi focolaio n ...In un giorno 101 casi, fra cui tre bambini di 2 anni. Infettata anche una ginecologa del Santo Stefano, ma l’attività in reparto prosegue ...