De Luca risponde a TPI sull’inchiesta dei tamponi falsi: “I responsabili devono andare in galera. È epidemia colposa” (Di domenica 25 ottobre 2020) Truffa tamponi falsi in Campania, De Luca: “epidemia colposa” “Quello che emerge da questa inchiesta, sulla quale senza entrare nel merito dell’indagine e con la piena fiducia nel lavoro degli inquirenti, conferma che occorre elevare il livello di attenzione e intensificare tutti i controlli”, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca commenta così l’inchiesta di TPI sulla truffa dei tamponi Covid falsi in Campania. “Appena la settimana scorsa abbiamo ufficialmente richiesto ai carabinieri del Nas un impegno straordinario. Avranno la piena e massima collaborazione. Si sta facendo un gran lavoro di pulizia e per casi come questi non ci sono attenuanti di alcun genere: chi commette questi reati ... Leggi su tpi (Di domenica 25 ottobre 2020) Truffain Campania, De: “colposa” “Quello che emerge da questa inchiesta, sulla quale senza entrare nel merito dell’indagine e con la piena fiducia nel lavoro degli inquirenti, conferma che occorre elevare il livello di attenzione e intensificare tutti i controlli”, il presidente della Regione Campania Vincenzo Decommenta così l’inchiesta di TPI sulla truffa deiCovidin Campania. “Appena la settimana scorsa abbiamo ufficialmente richiesto ai carabinieri del Nas un impegno straordinario. Avranno la piena e massima collaborazione. Si sta facendo un gran lavoro di pulizia e per casi come questi non ci sono attenuanti di alcun genere: chi commette questi reati ...

