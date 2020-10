Covid-19 | De Luca | “Nuovo Dpcm non basterà La scuola ha triplicato i contagi”

Leggi su inews24

(Di domenica 25 ottobre 2020)-19, il nuovonon convince Vincenzo De. Il governatore della Campania voleva il lockdown e lo ha ribadito a gran voce in serata. “Il nuovonon è sufficiente, è sicuramente un passo in avanti ma non basterà”. Parola di Vincenzo De, governatore della Regione Campania, intervenuto in serata ai microfoni di … L'articolo-19, De: “Nuovonon basterà. Lahai contagi” proviene da Inews.it.