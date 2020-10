Conferenza Conte 25 ottobre: segui qui la diretta (Di domenica 25 ottobre 2020) E’ appena iniziata la nuova Conferenza stampa di Conte. Il Presidente del Consiglio è in diretta da Palazzo Chigi per annunciare le nuove misure anti contagio per il Covid-19 varate dal Governo. Nella notte Conte ha firmato il nuovo Dpcm con le nuove misure restrittive anti Covid in vigore da domani, lunedì 26 ottobre (e fino al 24 novembre). Leggi anche: Conte ha firmato il nuovo DPCM: stop palestre e cinema, bar chiusi alle 18. Ecco il decreto (PDF) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 ottobre 2020) E’ appena iniziata la nuovastampa di. Il Presidente del Consiglio è inda Palazzo Chigi per annunciare le nuove misure anti contagio per il Covid-19 varate dal Governo. Nella notteha firmato il nuovo Dpcm con le nuove misure restrittive anti Covid in vigore da domani, lunedì 26(e fino al 24 novembre). Leggi anche:ha firmato il nuovo DPCM: stop palestre e cinema, bar chiusi alle 18. Ecco il decreto (PDF) su Il Corriere della Città.

