Basket Serie A1 2020 | Trento-Cremona 85-83 | cronaca e tabellino

(Di domenica 25 ottobre 2020)sconfiggeper 85-83 nel match valido per la quinta giornata del campionato diA1/2021. Un tempo a testa: il primo dei padroni di casa, il secondo della Vanoli. L’Aquila ha sciupato un vantaggio di 17 punti guadagnato all’intervallo lungo, facendo rientrare gli avversari a inizio quarto quarto. Da questo momento vige il totale equilibrio, che si protrae al termine dei regolamentari e permane fino agli ultimi istanti del supplementare: il canestro decisivo è di J. Williams, mentre all’altra parte prima Mian dall’angolo e poi T.J. Williams sul rimbalzo non sono riusciti a guadagnare un secondo overtime. RISULTATI E CLASSIFICHE– (in aggiornamento) IL...