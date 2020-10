Aurora Tropea incompresa a Uomini e Donne | “Non sono gelosa di Gemma”

Leggi su giornal

(Di domenica 25 ottobre 2020)si sente sempre piùper via degli attacchi che Gianni Sperti continua a lanciargli tutte le volte che si trova al centro dello studio.ormai diversi mesi che, la dama del parterre femminile cerca in ogni modo di arginare le offese e le critiche nei suoi confronti. Sempre più spesso, infatti,si dimostra una vera e propria vitta degli atteggiamenti molto critiche le Gianni Sperti e Tina Cipollari le riservano in puntata. La dama però, spiega al magazine didi non sentirsi capita ma soprattutto di non nutrire nessuna gelosia nei confronti di Gemma Galgani. Qualistate le sue affermazioni?...