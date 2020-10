Ancora tensione a Napoli, scontri anche a Roma (Di domenica 25 ottobre 2020) Nella capitale la manifestazione organizzata dal gruppo di estrema destra Forza Nuova si è trasformata in guerriglia contro le forze dell'ordine Leggi su tg.la7 (Di domenica 25 ottobre 2020) Nella capitale la manifestazione organizzata dal gruppo di estrema destra Forza Nuova si è trasformata in guerriglia contro le forze dell'ordine

iorollomaria : RT @rubio_chef: 'Così si rischia la polveriera sociale, dobbiamo evitare che le mafie cavalchino la tensione facendosi Stato in maniera dis… - danilo_marini : RT @rubio_chef: 'Così si rischia la polveriera sociale, dobbiamo evitare che le mafie cavalchino la tensione facendosi Stato in maniera dis… - ike_ph : Nota random: mi sono resa conto che su #wattpad ci sono le FF sul Beppe nazionale. Non ho ancora avuto il coraggio… - rubio_chef : 'Così si rischia la polveriera sociale, dobbiamo evitare che le mafie cavalchino la tensione facendosi Stato in man… - antonioiorio16 : @Sashanonvuole @fanpage È vero.Dovremo ancora privarci..... -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora tensione Coprifuoco: da Napoli a Roma ancora tensione in piazza Il Primato Nazionale Crisi, proteste e nuovi scontri: Napoli è diventata una polveriera

Ancora scontri di piazza a Napoli. Sale la tensione e cresce la consapevolezza che ormai siano in tanti a soffiare sul fuoco della protesta. Strumentalizzando il bisogno dei giusti, di quelli che cioè ...

Coprifuoco. Guerriglia a Napoli, due arrestati e condannati. Con precedenti per droga

Processati per direttissima. Il vice ministro dell’Interno: non era una protesta spontanea, azioni organizzate da frange di tifosi violenti e ambienti criminali. Sono stati proc ...

Ancora scontri di piazza a Napoli. Sale la tensione e cresce la consapevolezza che ormai siano in tanti a soffiare sul fuoco della protesta. Strumentalizzando il bisogno dei giusti, di quelli che cioè ...Processati per direttissima. Il vice ministro dell’Interno: non era una protesta spontanea, azioni organizzate da frange di tifosi violenti e ambienti criminali. Sono stati proc ...