Selezione di iPhone 12 disponibili su Amazon subito | prezzo anche a rate

Leggi su optimagazine

(Di sabato 24 ottobre 2020) Quali sono gli12sucon spedizione immediata o quasi nel primo weekend di vendita dei melafonini 2020? Al day one della commercializzazione dei nuovi prodotti Apple ieri 23 ottobre, abbiamo dovuto constatarela mancanza di scorte sufficienti per i modelli, evidentemente dopo una prevendita degli stessi esemplari andata a gonfie vele. Per fortuna, nel giro di qualche ora, la situazione è cambiata almeno a favore di specifiche varianti. Di seguito saranno dunque dettagliate le soluzioni a portata di click per un acquisto rapidissimo. Si parte dall’12 nella sua versione standard da 64 GB. In ogni nuance lanciata, gli esemplari non sono disponili alla consegna prima del prossimo 11 novembre. Lo stesso discorso vale per il modello da 128 GB bianco e ...