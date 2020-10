Scontro sulla statale tra un bus di linea e un’auto: due morti e diversi feriti (Di sabato 24 ottobre 2020) Chiusa al traffico in entrambe le direzioni, la carreggiata della strada statale 119 “di Gibellina” a Castelvetrano, in provincia di Trapani, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 51,800. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, un autobus e un’auto procedevano in direzioni opposte sulla provinciale che collega Santa Ninfa a Castelvetrano. La Ford Fiesta, superata dal mezzo, ha perso il controllo andandosi a schiantare contro il bus. Testimoni raccontano che è avvenuto tutto in maniera molto veloce e che l’autobus si sarebbe trovato improvvisamente, senza avere margini di manovra, l’auto addosso.



